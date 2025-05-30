В Приморском крае в одной из квартир Спасска-Дальнего произошел взрыв, вызванный разгерметизацией водонагревательного титана. Инцидент привел к обрушению внутренних стен помещения. URA.RU приводит фотографии с места происшествия.
Инцидент зафиксирован в городе Спасске-Дальнем на улице Шиферной. Причиной взрыва стала разгерметизация водонагревательного оборудования, в результате чего произошла детонация. Как отмечает краевая прокуратура в своем telegram-канале, в результате происшествия обрушились внутренние стены, в подъезде образовалось дыра. На месте работают сотрудники спасательных служб, которые проводят осмотр несущих конструкций здания. Пострадавших в результате происшествия нет.
Жильцы пострадавшего многоквартирного дома были эвакуированы. Для них в здании Дома детского творчества на улице Ленинской развернут пункт временного размещения, сообщили в МинГОЧС Приморья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.