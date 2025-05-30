Разбросанные кирпичи и обрушенные стены: последствия мощной детонации в приморской квартире. Фоторепортаж

В Спасске-Дальнем произошел взрыв после разгерметизации титана
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Взрыв в квартире произошел из-за разгерметизации титана
Взрыв в квартире произошел из-за разгерметизации титана Фото:

В Приморском крае в одной из квартир Спасска-Дальнего произошел взрыв, вызванный разгерметизацией водонагревательного титана. Инцидент привел к обрушению внутренних стен помещения. URA.RU приводит фотографии с места происшествия. 

Инцидент зафиксирован в городе Спасске-Дальнем на улице Шиферной. Причиной взрыва стала разгерметизация водонагревательного оборудования, в результате чего произошла детонация. Как отмечает краевая прокуратура в своем telegram-канале, в результате происшествия обрушились внутренние стены, в подъезде образовалось дыра. На месте работают сотрудники спасательных служб, которые проводят осмотр несущих конструкций здания. Пострадавших в результате происшествия нет.

Жильцы пострадавшего многоквартирного дома были эвакуированы. Для них в здании Дома детского творчества на улице Ленинской развернут пункт временного размещения, сообщили в МинГОЧС Приморья.

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В Приморском крае в одной из квартир Спасска-Дальнего произошел взрыв, вызванный разгерметизацией водонагревательного титана. Инцидент привел к обрушению внутренних стен помещения. URA.RU приводит фотографии с места происшествия.  Инцидент зафиксирован в городе Спасске-Дальнем на улице Шиферной. Причиной взрыва стала разгерметизация водонагревательного оборудования, в результате чего произошла детонация. Как отмечает краевая прокуратура в своем telegram-канале, в результате происшествия обрушились внутренние стены, в подъезде образовалось дыра. На месте работают сотрудники спасательных служб, которые проводят осмотр несущих конструкций здания. Пострадавших в результате происшествия нет. Жильцы пострадавшего многоквартирного дома были эвакуированы. Для них в здании Дома детского творчества на улице Ленинской развернут пункт временного размещения, сообщили в МинГОЧС Приморья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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