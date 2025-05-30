«Непозволительно»: мэр Екатеринбурга разнес глав районов за плохую уборку улиц

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал уборку улиц на совещании с руководством районов, указав на «непозволительно низкий уровень» работы. Мэр поставил задачу использовать все возможные ресурсы для наведения порядка в городе, рассказали в пресс-службе администрации.
«Сегодня погода позволяет выполнять нам весь летний комплекс работ по содержанию улиц: косить траву, обрезать деревья, ремонтировать и мыть дороги. Тем не менее качество уборки в этом году находится на непозволительно низком уровне. Для этого существуют как объективные причины, вроде кадрового вопроса на базе ДЭУ и у подрядчиков, так и субъективные – администрации районов не используют все доступные механизмы», — сказал Орлов.
По его мнению, для повышения эффективности уборки можно привлекать специалистов из ДЭУ и временно нанимать сотрудников по договорам гражданско-правового характера. "Летом в мегаполисе каждые выходные проходят массовые мероприятия. Жители и гости хотят видеть уральскую столицу чистой", — подчеркнул мэр.
В ходе совещания также были озвучены промежуточные итоги по уходу за газонами. Наиболее высокие показатели по покосу травы зафиксированы в Академическом районе — 85%. В Кировском районе работы выполнены на 74%, в Орджоникидзевском — 63%, в Железнодорожном — 60%, а в Октябрьском — лишь на 53%.
Замечание по поводу плохой уборки улиц главам районов Орлов делал и на прошлой неделе. Тогда он заявил, что в Екатеринбурге установлены стандарты по содержанию города и их выполнение надо контролировать.
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