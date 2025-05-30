Российская делегация летит в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной

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Песков заявил, что делегация России будет готова к переговорам 2 июня
Песков заявил, что делегация России будет готова к переговорам 2 июня Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Делегация России летит в Стамбул и к понедельнику — 2 июня, будет готова ко второму раунду переговоров с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша делегация отправляется в Стамбул, будет готова в понедельник ко второму раунду переговоров», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее администрация лидера США Дональда Трампа о том, что якобы второй раунд переговоров может пройти то в Ватикане, то в Швейцарии. Дата также была плавающей.

Прежний раунд переговоров прошел 16 мая, также, в Стамбуле. По заявлению президента России Владимира Путина, они должны были начаться с того места, где по инициативе Киева прервались в 2022 году. Тогда делегацию от России возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский.

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Делегация России летит в Стамбул и к понедельнику — 2 июня, будет готова ко второму раунду переговоров с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наша делегация отправляется в Стамбул, будет готова в понедельник ко второму раунду переговоров», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее администрация лидера США Дональда Трампа о том, что якобы второй раунд переговоров может пройти то в Ватикане, то в Швейцарии. Дата также была плавающей. Прежний раунд переговоров прошел 16 мая, также, в Стамбуле. По заявлению президента России Владимира Путина, они должны были начаться с того места, где по инициативе Киева прервались в 2022 году. Тогда делегацию от России возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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