Российская делегация летит в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной

Делегация России летит в Стамбул и к понедельнику — 2 июня, будет готова ко второму раунду переговоров с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наша делегация отправляется в Стамбул, будет готова в понедельник ко второму раунду переговоров», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее администрация лидера США Дональда Трампа о том, что якобы второй раунд переговоров может пройти то в Ватикане, то в Швейцарии. Дата также была плавающей.
Прежний раунд переговоров прошел 16 мая, также, в Стамбуле. По заявлению президента России Владимира Путина, они должны были начаться с того места, где по инициативе Киева прервались в 2022 году. Тогда делегацию от России возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский.
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