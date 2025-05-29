Мэр Лысьвы Пермского края Федосеев, который ушел в отставку, попрощался с жителями

Глава Лысьвенского округа (Пермский край) Никита Федосеев 30 мая объявил о последнем рабочем дне на этом посту. По этому случаю он опубликовал прощальный пост в соцсетях.
«В своей работе я всегда ставил в приоритет интересы территории, стремился сделать жизнь в нашем округе лучше. Вместе с вами, депутатами Думы и Заксобрания края, при поддержке наших предприятий и федеральных, и региональных властей многое получилось. По многим направлениям создан ощутимый задел, который позволит округу развиваться и двигаться вперед», — написал мэр в telegram-канале.
29 мая URA.RU сообщало о том, что депутаты местной думы приняли его отставку. Исполнять обязанности Федосеева будет замглавы округа по экономическим вопросам Александр Пермяков. Позже будет проведен конкурс на нового главу территории. Считается, что его выиграет Пермяков.
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