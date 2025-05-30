В центре Кургана стартовали работы по обустройству новых велосипедных дорожек на уличных тротуарах. Об этом сообщает группа «УДХиБ г.Кургана» в соцсети «ВКонтакте».
«Велосипедные дорожки организуются на тротуарной части путем его разделения на зоны для движения велосипедов и пешеходов. Каждая зона имеет соответствующее обозначение горизонтальной разметкой. Велодорожки предназначены для движения велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности», — пояснили в группе.
Обустройство новых велодорожек в Кургане совпадает с чередой мероприятий по популяризации велоспорта: 31 мая в городе пройдет массовая велогонка ко Всемирному дню велосипедиста, а 1 июня велосипедисты откроют летний сезон совместным путешествием по окрестностям города. Ранее, 16 мая, в Кургане прошла акция «На работу на велосипеде!».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!