В центре Кургана появились новые велосипедные дорожки. Фото

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Новые велодорожки украсили Курган (архивное фото)
Новые велодорожки украсили Курган (архивное фото) Фото:

В центре Кургана стартовали работы по обустройству новых велосипедных дорожек на уличных тротуарах. Об этом сообщает группа «УДХиБ г.Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Велосипедные дорожки организуются на тротуарной части путем его разделения на зоны для движения велосипедов и пешеходов. Каждая зона имеет соответствующее обозначение горизонтальной разметкой. Велодорожки предназначены для движения велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности», — пояснили в группе.

Обустройство новых велодорожек в Кургане совпадает с чередой мероприятий по популяризации велоспорта: 31 мая в городе пройдет массовая велогонка ко Всемирному дню велосипедиста, а 1 июня велосипедисты откроют летний сезон совместным путешествием по окрестностям города. Ранее, 16 мая, в Кургане прошла акция «На работу на велосипеде!».

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В центре Кургана стартовали работы по обустройству новых велосипедных дорожек на уличных тротуарах. Об этом сообщает группа «УДХиБ г.Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Велосипедные дорожки организуются на тротуарной части путем его разделения на зоны для движения велосипедов и пешеходов. Каждая зона имеет соответствующее обозначение горизонтальной разметкой. Велодорожки предназначены для движения велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности», — пояснили в группе. Обустройство новых велодорожек в Кургане совпадает с чередой мероприятий по популяризации велоспорта: 31 мая в городе пройдет массовая велогонка ко Всемирному дню велосипедиста, а 1 июня велосипедисты откроют летний сезон совместным путешествием по окрестностям города. Ранее, 16 мая, в Кургане прошла акция «На работу на велосипеде!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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