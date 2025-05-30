Кремль — URA.RU: в Японии есть силы, желающие восстановить диалог с Россией

В Японии остались силы, которые хотят восстановить диалог с Россией. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, рассчитывают ли в Кремле, что встреча российского лидера Владимира Путина с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ поможет снизить градус напряженности между Москвой и Токио.
«Вчерашняя гостья президента — вдова политика, который в свое время приложил изрядные усилия для налаживания отношений между Японией и Россией. <...> Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной. Они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России и, таким образом, заняли недружественную позицию. Вместе с тем, в Японии остаются силы, которые считают такую позицию недальновидной, я имею ввиду позицию нынешнего руководства, и которые считают необходимым реставрацию наших отношений, возобновление диалога», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента напомнил, что у Путина и Синдзо Абэ были конструктивные и теплые отношения. Велись содержательные переговоры по выходу на заключение мирного договора, динамика была чрезвычайно позитивной, добавил Песков.
Президент Владимир Путин 29 мая принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ. На встрече российский лидер заявил, что ее муж всегда выступал за укрепление российско-японских отношений. После начала спецоперации на Украине отношения между странами испортились, Токио присоединился к антироссийским санкциям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.