Температура в Челябинске на 18 градусов превысит сочинскую

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары до +36 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«Во второй половине дня 30 мая — 1 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха превысит +36 градусов и более», — сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра в telegram-канале.
Судя по данным с сервиса «Яндекс. Погода» в Сочи в ближайшие дни средняя температура днем составит +20, +22 градуса. Жара, как в Челябинске, сейчас стоит в Объединенных арабских эмиратах — в Дубае ожидается до +38 в ближайшие дни.
Синоптики ранее сообщали, что в предстоящие выходные с 31 мая по 2 июня в Челябинской области ожидается до 34 градусов в тени. Но уже на следующей неделе погода может кардинально измениться.
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