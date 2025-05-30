Температура в Челябинске на 18 градусов превысит сочинскую

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары до +36
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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары до +36 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. 

«Во второй половине дня 30 мая — 1 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха превысит +36 градусов и более», — сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра в telegram-канале. 

Судя по данным с сервиса «Яндекс. Погода» в Сочи в ближайшие дни средняя температура днем составит +20, +22 градуса. Жара, как в Челябинске, сейчас стоит в Объединенных арабских эмиратах — в Дубае ожидается до +38 в ближайшие дни. 

Синоптики ранее сообщали, что в предстоящие выходные с 31 мая по 2 июня в Челябинской области ожидается до 34 градусов в тени. Но уже на следующей неделе погода может кардинально измениться.

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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары до +36 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.  «Во второй половине дня 30 мая — 1 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха превысит +36 градусов и более», — сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра в telegram-канале.  Судя по данным с сервиса «Яндекс. Погода» в Сочи в ближайшие дни средняя температура днем составит +20, +22 градуса. Жара, как в Челябинске, сейчас стоит в Объединенных арабских эмиратах — в Дубае ожидается до +38 в ближайшие дни.  Синоптики ранее сообщали, что в предстоящие выходные с 31 мая по 2 июня в Челябинской области ожидается до 34 градусов в тени. Но уже на следующей неделе погода может кардинально измениться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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