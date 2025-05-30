Синоптики уточнили прогноз на жару в Челябинской области

В предстоящие выходные с 31 мая по 2 июня в Челябинской области ожидается до 34 градусов в тени, штормовое предупреждение из-за аномальной жары продлено до понедельника. Прогноз погоды уточнили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
"В выходные дни очаг высокого давления продолжит определять жаркую погоду в Челябинской области. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, в горах и низинах до 6 градусов тепла, днём 28-34 градуса. Также до 2 июня продолжит действовать штормовое предупреждение об аномально-жаркой погоде", — отметили метеорологи.
В выходные дни ветер сначала будет юго-западного направления 2-7 метров в секунду, порывами до десяти метров в секунду. Небольшая облачность, преимущественно без осадков, сменится переменной облачностью к 1 июня, возможен небольшой дождь и гроза.
Синоптики предупреждают, что уже на следующей неделе погода может кардинально измениться — ветер поменяет направление на южный, его порывы достигнут 15 метров в секунду. К началу недели возможны дожди и грозы.
Метеорологи предупреждали о предстоящей жаркой погоде, которая придет в регион к концу мая. Ранее ожидалось до 32 градусов тепла в тени, аномальные температуры отклоняются от нормы на семь и более градусов.
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