Американские специалисты проводили подготовку бойцов Вооруженных сил Украины по применению пыток. Впоследствии эти методы применялись в отношении российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Об этом сообщил председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
«Пленных пытали методом утопления. Накрывали лицо тряпкой и поливали водой — человек не может дышать. <...> Понятно, что без американских „специалистов“ не обошлось», — рассказал Григорьев в ходе пресс-конференции, где был представлен новый доклад трибунала, посвященный случаям пыток российских военнослужащих. Кроме того, в одном из концлагерей имеется специальное помещение, получившее название «Багдад».
Григорьев сообщил, что среди более чем 200 человек, освобожденных во время последнего обмена пленными, были проведены опросы. По его словам, военнослужащие рассказали о случаях, когда их травили собаками, посыпали солью открытые раны, прижигали кожу, избивали, ломали пальцы, простреливали ноги, подвергали пыткам на электрическом стуле и заставляли выполнять бессмысленную работу. Это не единичные случаи, а часть системы, направленной на уничтожение людей, заключил Григорьев.
Ранее военнослужащие ВСУ совершили расстрел пленных на глазах у местных жителей Донбасса. По свидетельству одной из жительниц, украинские бойцы сделали это демонстративно, передает «Царьград».
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