Роспотребнадзор предупредил челябинцев об опасности фонтанов в жару

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В воде фонтанов не стоит купаться из-за размножения микробов
В воде фонтанов не стоит купаться из-за размножения микробов Фото:

Жителей Челябинска и области предостерегли от купания в фонтанах в жаркую погоду. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора уточнили, что это может привести к заражению различными инфекциями, травмам от труб и мусора и электротравмам.

«Высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов, в результате чего возрастает риск развития различных заболеваний (респираторные инфекции, конъюнктивиты, острые кишечные инфекции, в т.ч. энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А). Кроме того, купание в фонтане может привести к механическим травмам в связи с наличием труб, проводов и мусора на дне бассейна и электротравмам, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветка», — предупредили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что фонтаны относятся к элементам городского благоустройства и обеспечивают дополнительное увлажнение воздуха. Однако использование фонтанов для купания не предусмотрено.

В большинстве случаев вода в фонтанах поступает из системы водоснабжения и циркулирует по замкнутому контуру, при этом не проходя регулярное обеззараживание. Поэтому купание в фонтанах, а также употребление их воды внутрь категорически запрещены. Кроме того, в чашах фонтанов нередко находятся птицы и животные, которые способны являться переносчиками различных инфекционных заболеваний.

В Челябинской области в ближайшие несколько дней ожидается аномально жаркая погода с температурой до 36 градусов. Объявлено штормовое предупреждение.

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Жителей Челябинска и области предостерегли от купания в фонтанах в жаркую погоду. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора уточнили, что это может привести к заражению различными инфекциями, травмам от труб и мусора и электротравмам. «Высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов, в результате чего возрастает риск развития различных заболеваний (респираторные инфекции, конъюнктивиты, острые кишечные инфекции, в т.ч. энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А). Кроме того, купание в фонтане может привести к механическим травмам в связи с наличием труб, проводов и мусора на дне бассейна и электротравмам, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветка», — предупредили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что фонтаны относятся к элементам городского благоустройства и обеспечивают дополнительное увлажнение воздуха. Однако использование фонтанов для купания не предусмотрено. В большинстве случаев вода в фонтанах поступает из системы водоснабжения и циркулирует по замкнутому контуру, при этом не проходя регулярное обеззараживание. Поэтому купание в фонтанах, а также употребление их воды внутрь категорически запрещены. Кроме того, в чашах фонтанов нередко находятся птицы и животные, которые способны являться переносчиками различных инфекционных заболеваний. В Челябинской области в ближайшие несколько дней ожидается аномально жаркая погода с температурой до 36 градусов. Объявлено штормовое предупреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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