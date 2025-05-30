Действия России помешали реализации инициативы ряда европейских государств по размещению своих военных на территории Украины. Об этом говорит в статье аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
«Россия дает четко понять, каковы будут последствия такого хода. Евросоюз и Великобритания просто боятся самостоятельно исполнять свои планы, поскольку они знают, что если у России закончится терпение, то они будут в одиночку участвовать в войне, в которой они не смогут воевать, и уж никак не одержат победу», — сказано в статье. Она опубликована на страницах издания InfoBRICS.
Ранее крупнейшие западные страны — Великобритания, Франция, Германия и США — сняли ограничения на использование Украиной дальнобойных вооружений, разрешив наносить удары по территории России. Российская сторона расценила это как попытку сорвать мирные переговоры и выразила обеспокоенность угрозами мировой стабильности.
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