InfoBRICS: Россия сорвала план Европы по вводу войск на Украину

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Россия мешает Европе отправить своих военных на Украину
Россия мешает Европе отправить своих военных на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действия России помешали реализации инициативы ряда европейских государств по размещению своих военных на территории Украины. Об этом говорит в статье аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

«Россия дает четко понять, каковы будут последствия такого хода. Евросоюз и Великобритания просто боятся самостоятельно исполнять свои планы, поскольку они знают, что если у России закончится терпение, то они будут в одиночку участвовать в войне, в которой они не смогут воевать, и уж никак не одержат победу», — сказано в статье. Она опубликована на страницах издания InfoBRICS.

Ранее крупнейшие западные страны — Великобритания, Франция, Германия и США — сняли ограничения на использование Украиной дальнобойных вооружений, разрешив наносить удары по территории России. Российская сторона расценила это как попытку сорвать мирные переговоры и выразила обеспокоенность угрозами мировой стабильности.

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Действия России помешали реализации инициативы ряда европейских государств по размещению своих военных на территории Украины. Об этом говорит в статье аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. «Россия дает четко понять, каковы будут последствия такого хода. Евросоюз и Великобритания просто боятся самостоятельно исполнять свои планы, поскольку они знают, что если у России закончится терпение, то они будут в одиночку участвовать в войне, в которой они не смогут воевать, и уж никак не одержат победу», — сказано в статье. Она опубликована на страницах издания InfoBRICS. Ранее крупнейшие западные страны — Великобритания, Франция, Германия и США — сняли ограничения на использование Украиной дальнобойных вооружений, разрешив наносить удары по территории России. Российская сторона расценила это как попытку сорвать мирные переговоры и выразила обеспокоенность угрозами мировой стабильности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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