На шадринском вокзале задержали тюменца, который объявлен в федеральный розыск

На шадринском вокзале (Курганская область) транспортные полицейские задержали в пассажирском поезде 39-летнего тюменца. Он находился в федеральном розыске. Об этом сообщает Курганский ЛО МВД России на транспорте на своем сайте.
«Сотрудники линейного отделения полиции на станции „Шадринск“ задержали объявленного в федеральный розыск 39-летнего жителя Тюменской области. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье 157 УК РФ (неуплата алиментов) и назначили наказание в виде шести месяцев принудительных работ, однако гражданин уклонился от исполнения решения суда», — отметили в ведомстве.
Задержание произошло в электропоезде, следовавшем по маршруту Курган — Шадринск. Мужчина нарушал общественный порядок: распивал алкоголь, мешал другим пассажирам и игнорировал замечания проводников. Прибывшие на станцию «Шадринск» сотрудники патрульно-постовой службы доставили нарушителя в служебное помещение для дальнейших разбирательств. Экспертиза подтвердила у мужчины состояние алкогольного опьянения — 1,5 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Кроме того, во время оформления административного протокола по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественных местах) задержанный попытался выдать себя за другого человека, назвав чужую фамилию. Однако проверка по базам полиции выявила подлог. После этого мужчина сообщил свои настоящие данные, и полицейские установили, что он был объявлен в федеральный розыск за неуплату алиментов на содержание 14-летнего сына. Сумма долга составляет около 600 тысяч рублей.
Правоохранители также выяснили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности: в 2014 году он был осужден за кражу, а спустя пять лет — за угон автомобиля. В настоящее время нарушитель помещен в специальное помещение для задержанных лиц и ожидает решения суда о возможном ужесточении меры наказания.
Ранее в Тюменской области уже фиксировались случаи розыска и задержания должников по алиментам. Так, судебные приставы под видом клиентов нашли мужчину на СТО, после чего он начал погашать долг в 200 тысяч рублей.
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