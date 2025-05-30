На Ямале началось масштабное обновление дорог

На Ямале стартовал сезон дорожных работ: в 2025 году в регионе планируется обновить 166 километров автодорог, из них 92 километра приходятся на региональную сеть, а 74 километра — на муниципальные трассы. Об этом сообщили в окружном правительстве.
«Планы на этот год — обновление 166 км, из которых 92 км — региональная сеть, а 74 — муниципальная. Местами работы уже начались. Больше всего внимания — городам юбилярам», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Новый Уренгой
«В этом году будет реализовано самое масштабное обновление — на 27 километрах дорог. Завершатся работы, начатые ранее на улицах 26 съезда КПСС, „Западная промзона — Северная промзона“, а также строительство автодороги к объектам индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Коротчаево. В рамках программы „Мой двор“ капитальный ремонт ждет проезды в микрорайоне Оптимистов, на проспектах Губкина и Ленинградском», — пишет источник.
Салехард
В Салехарде продолжится строительство дороги от нового здания скорой помощи до улицы Республики, а к НТСН «Надежда» появится асфальтированная дорога. Кроме того, на улице Объездной от проспекта Молодежи до кругового движения проезжую часть расширят до четырех полос.
Ноябрьск
В городе отремонтируют пять км на пяти участках — на улицах Советская, Дзержинского, Цоя и Багульная. «Обновят дорожное покрытие, ливневки, освещение, обустроят тротуары с велодорожками и теплые остановки», — говорится в сообщении.
В течение года на Ямале отремонтируют 166 километров автодорог. Из них 92 километра приходятся на региональную сеть, а 74 километра — на муниципальные трассы.
Ранее правительство Ямала внесло изменения в стратегию социально-экономического развития округа до 2035 года, включив в нее масштабные инфраструктурные проекты, такие как строительство Северного широтного хода, моста через Обь и новых подъездных дорог. Эти меры направлены на развитие транспортной сети региона и поддерживаются федеральным финансированием и частными инвестициями.
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