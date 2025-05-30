Жесткие требования на ЕГЭ-2025: за что могут выгнать с экзамена

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в самом разгаре, а Рособрнадзор уже сообщил тревожную статистику: более 200 участников были удалены с экзаменов за различные нарушения. 30 мая тысячи выпускников по всей стране сдают русский язык, эксперты предупреждают о серьезных последствиях несоблюдения правил проведения ЕГЭ — подробнее в материале URA.RU.
Новая статистика нарушений на ЕГЭ
По данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева из более чем 200 удаленных участников 70 человек были отстранены за использование средств связи. Примечательно, что эти показатели фиксируются лишь за первые два экзаменационных дня — 23 и 27 мая, когда выпускники сдавали историю, литературу, химию и математику.
«Количество ребят, которые пытаются пронести средства связи, используют их для сдачи, из года в год у нас и не уменьшается», — отметил Музаев, пишет «Российская газета». Региональная картина нарушений также вызывает озабоченность.
В Архангельской области за попытку использования телефона был удален участник, сдававший математику. Интересно, что нарушитель даже не был выпускником текущего года — он получает среднее профессиональное образование и решил сдать ЕГЭ для дальнейшего поступления в вуз.
В этом же регионе еще четверо школьников были удалены с экзаменов по географии, истории, физике и химии. Нарушения были зафиксированы в Архангельске (два случая), Северодвинске и Плесецком округе.
«Запрещенный список»: что нельзя проносить на ЕГЭ
Согласно правилам категорически запрещено иметь при себе во время экзамена:
- Электронные устройства связи — мобильные телефоны, смартфоны, планшеты
- Умные гаджеты — часы с функцией передачи информации, фитнес-трекеры с Bluetooth
- Аудио и видеоаппаратуру — наушники, микронаушники, диктофоны
- Средства хранения информации — USB-накопители, внешние жесткие диски
- Традиционные шпаргалки — бумажные записи с готовыми решениями и формулами
Важно понимать, что даже наличие выключенного телефона в кармане является нарушением. Металлодетекторы на входе в пункты проведения экзаменов настроены на высокую чувствительность, а камеры видеонаблюдения фиксируют малейшие подозрительные движения.
Для борьбы с техническими ухищрениями в 2025 году на экзаменах будет задействовано около 11 500 устройств для подавления сигнала сотовой связи. Интересно, что решение об использовании «глушилок» каждый регион принимает самостоятельно.
За какие действия могут удалить с ЕГЭ
Помимо использования запрещенных предметов, выпускник может быть удален с экзамена за следующие нарушения:
- Коммуникация с другими участниками — любые разговоры, попытки обмена информацией или передача предметов между сдающими строго запрещены
- Несанкционированные действия с материалами — фотографирование КИМов (контрольно-измерительных материалов), копирование или вынос из аудитории экзаменационных материалов и даже черновиков
- Нарушение дисциплины — выход из аудитории без сопровождения организатора, агрессивное или вызывающее поведение
Некоторые выпускники считают, что можно хитростью обойти правила, например, выйти в туалет и воспользоваться там спрятанными материалами. Однако такие попытки почти всегда пресекаются, поскольку участников сопровождают до туалета, а само помещение проверяется перед экзаменом.
Что произойдет при удалении с ЕГЭ
Если наблюдатель замечает нарушение, он сообщает об этом организатору, который вызывает членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Они составляют акт об удалении, одна копия которого выдается нарушителю. В акте фиксируется причина удаления. Документ направляется в ГЭК и региональный центр обработки информации для учета при проверке работ. В некоторых случаях может быть составлен административный протокол.
Последствия удаления на ЕГЭ: путь в вуз закрыт
Удаление с экзамена влечет за собой аннулирование результатов и лишение права пересдачи в текущем году. Это означает, что для выпускников, мечтающих о поступлении в вуз, подобное нарушение фактически отодвигает реализацию планов минимум на год. Для обязательных предметов (русский язык и математика) существует возможность пересдачи, но только в сентябре. Однако к этому времени приемная кампания в вузах уже завершается, что делает поступление в текущем году невозможным.
Более того, нарушение правил проведения ЕГЭ может повлечь административную ответственность. За использование шпаргалок на экзамене предусмотрен штраф от 3000 до 5000 рублей. Для организаторов экзамена, не заметивших нарушение, санкции еще строже — от 20 000 до 40 000 рублей.
Что делать, если удалили с экзамена
После удаления с экзамена, школьнику предложат подписать акт. Если он не согласен с причиной удаления, подпись ставить не обязательно — можно написать о несогласии и получить копию акта. В течение двух дней можно подать апелляцию в конфликтную комиссию региона лично, через школу или портал «Госуслуги». Если комиссия не удовлетворит апелляцию, решение можно оспорить в суде.
Если удаление произошло на экзамене по русскому языку или базовой математике, пересдать ЕГЭ можно только в дополнительный период в сентябре. Если нарушение выявлено на экзамене по предмету по выбору — пересдача возможна только в следующем году.
Как избежать проблем на ЕГЭ
Чтобы не оказаться в числе удаленных участников, специалисты советуют:
- Тщательно проверять карманы перед входом в пункт проведения экзамена
- Оставлять все гаджеты дома или сдавать их при входе в специально отведенное место
- Взять только разрешенные предметы — документы, ручки, воду, шоколад и, если необходимо, лекарства
- Ознакомиться с перечнем дополнительных материалов для конкретного экзамена (например, линейка для математики или словарь для литературы)
- Воздержаться от общения с другими участниками во время экзамена
- Следовать всем указаниям организаторов
Подобные случаи удаления с ЕГЭ
В 2018 году в ходе проведения экзамена по физике в Петербурге выпускница сумела внести на территорию пункта проведения экзамена мобильный телефон, замаскированный под упаковку шоколада. Она разместила устройство на столе в коридоре, где участники обычно оставляют продукты питания и воду. Во время экзамена она покинула аудиторию, распаковала маскировку, спрятала телефон под одежду и вернулась с ним обратно в экзаменационный класс. Результаты школьницы были аннулированы.
В 2024 году во время экзамена у другой выпускницы выпали бумажки. Преподаватели не сразу это заметили. Быстрее среагировали наблюдатели, которые контролируют проведение экзамена по камерам. В аудиторию пришли члены государственной аттестационной комиссии, нашли выпускницу со шпаргалками. Девушку удалили с экзамена, а в отношении преподавателей составили административные протоколы.
Также в 2024 году в Москве школьница была отстранена от участия в ЕГЭ по обществознанию после того, как обнаружила у себя в кармане джинсов мобильный телефон. Обнаружив забытый гаджет до начала экзамена, она самостоятельно сообщила об этом организаторам и передала устройство. Несмотря на проявленную честность, девушку удалили с экзамена. Впоследствии за нее заступилась уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Расписание сдачи ЕГЭ
Впереди у выпускников еще несколько ответственных экзаменационных дней. 30 мая, проходит ЕГЭ по русскому языку, который является обязательным для всех участников. Затем последуют экзамены по обществознанию и физике (2 июня), биологии и географии (5 июня), иностранным языкам (письменная часть 5 июня, устная — 10-11 июня) и информатике (10-11 июня).
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