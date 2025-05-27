Что можно и нельзя брать на ОГЭ и ЕГЭ: основные правила допуска к экзамену

При проведении ОГЭ и ЕГЭ в текущем году действуют строгие правила относительно разрешенных и запрещенных предметов. Через пункты пропуска школьники могут пронести только вещи, определенные Рособрнадзором. Что можно взять с собой на экзамен, а за что грозит незамедлительное выдворение из аудитории — узнаете из материала URA.RU.
Разрешенные письменные принадлежности
Обязательно иметь при себе черную гелевую или капиллярную ручку. Именно этот тип чернил обеспечивает корректное считывание бланков роботами. Синие, шариковые или стирающиеся — использовать запрещено. Такие работы могут не принять к проверке. Дополнительно можно взять лишь несколько запасных черных ручек.
Что можно взять на ОГЭ и ЕГЭ из еды и напитков
На экзамен разрешено брать небольшую бутылку воды без этикетки, а также легкий перекус: шоколадку, батончик-мюсли, орехи или сухофрукты. Важно, чтобы еда не имела резкого запаха, не пачкала руки и не создавала шума. Полноценные обеды, бутерброды, чипсы, напитки с этикетками и жвачка запрещены.
Разрешенные калькуляторы
На большинстве экзаменов использование калькуляторов запрещено. Исключение — ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, географии, информатике и профильной математике (для некоторых заданий). Разрешен только простой калькулятор без возможности хранения текстовой информации, программирования и выхода в интернет. Модели с функциями вычисления тригонометрических и логарифмических выражений не допускаются.
Запрещенные предметы
Строго запрещено приносить мобильные телефоны, смарт-часы, наушники, планшеты, любые электронные устройства, шпаргалки, книги и бумажные записи. За наличие таковых — участника могут удалить с экзамена и аннулировать результаты.
Рекомендации Минпросвещения
Еще один обязательный предмет на госэкзаменах — это паспорт. Его советуют сложить в прозрачную папку вместе с остальными документами. При необходимости не возбраняется проносить с собой лекарственные препараты, если в них есть медицинская необходимость. Будет нужна подтверждающая справка. Нужно быть готовым, что все предметы будут проверять на входе. Справочные материалы предоставляются организаторами на месте.
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