Мастер из Златоуста покажет на российском конкурсе, как влюбить детей в сварку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пономарев представит Челябинскую область в конкурсе лучших мастеров профессионального образования
Евгений Пономарев представит Челябинскую область в конкурсе лучших мастеров профессионального образования Фото:

Мастер Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ, Челябинская область) Евгений Пономарев покажет на российском конкурсе в Курске, как влюбить подростков в сварное дело. Как стало известно URA.RU, педагог вошел в число 89-ти финалистов конкурса «Мастер года».

«Сегодня у меня период активной подготовки. Формирую концепцию урока, придумываю креативы, прохожу психологические тесты», — уточнил URA.RU Пономарев.

На федеральный этап конкурса поедут те немногие, кто победил на региональном уровне. Изначально участников было больше восьми тысяч человек. Один процент из них поборются за статус лучшего в профессии. На конкурсе собеседник URA.RU будет единственным, кто представит Челябинскую область.

«Внимание будет уделяться не только педагогическим навыкам, но умению работать в команде. Перед нами поставят задачи, мы их будем решать все вместе, а жюри пронаблюдает за коммуникацией. Подход к выбору победителей комплексный», — рассказал URA.RU педагог.

Решать нетривиальные задачи он умеет. На конкурсе в Челябинске нашел, как без подручных материалов объяснить аудитории технологию сварки. Сделал это с помощью шариковой ручки. За лето Евгений найдет новые методические приемы. В этом поможет коллектив техникума. Отпуск ради подготовки мастер отменил. Защищать честь региона отправится 28 сентября.

Сварщики техникума не раз удивляли окружающих своим творчеством. Они создали образ известного киноперсонажа в полный рост, изготовили модель Эйфелевой башни и другие изделия. Работы педагогов и мастеров техникума увидели депутаты заксобрания области на выставке, которая в стенах областного парламента прошла осенью 2024 года.

Педагоги и студенты техникума увидели в профессии сварщика широкое поле для творчества
Педагоги и студенты техникума увидели в профессии сварщика широкое поле для творчества
Фото:

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Мастер Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ, Челябинская область) Евгений Пономарев покажет на российском конкурсе в Курске, как влюбить подростков в сварное дело. Как стало известно URA.RU, педагог вошел в число 89-ти финалистов конкурса «Мастер года». «Сегодня у меня период активной подготовки. Формирую концепцию урока, придумываю креативы, прохожу психологические тесты», — уточнил URA.RU Пономарев. На федеральный этап конкурса поедут те немногие, кто победил на региональном уровне. Изначально участников было больше восьми тысяч человек. Один процент из них поборются за статус лучшего в профессии. На конкурсе собеседник URA.RU будет единственным, кто представит Челябинскую область. «Внимание будет уделяться не только педагогическим навыкам, но умению работать в команде. Перед нами поставят задачи, мы их будем решать все вместе, а жюри пронаблюдает за коммуникацией. Подход к выбору победителей комплексный», — рассказал URA.RU педагог. Решать нетривиальные задачи он умеет. На конкурсе в Челябинске нашел, как без подручных материалов объяснить аудитории технологию сварки. Сделал это с помощью шариковой ручки. За лето Евгений найдет новые методические приемы. В этом поможет коллектив техникума. Отпуск ради подготовки мастер отменил. Защищать честь региона отправится 28 сентября. Сварщики техникума не раз удивляли окружающих своим творчеством. Они создали образ известного киноперсонажа в полный рост, изготовили модель Эйфелевой башни и другие изделия. Работы педагогов и мастеров техникума увидели депутаты заксобрания области на выставке, которая в стенах областного парламента прошла осенью 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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