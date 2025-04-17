Пермский губернатор Махонин начал предвыборную кампанию на юге Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел первую встречу с первичными организациями ЕР в рамках праймериз. Глава Прикамья в Чернушке 17 апреля отчитался о планах работы за пять лет, а также обозначил планы на следующую «пятилетку». Об этом сообщают источники URA.RU из числа представителей «первичек», которые были на мероприятии.
«Дмитрий Махонин рассказал о том, что было сделано в Прикамье за пять лет и планы на следующую пятилетку. Остановился на том, что пожелания избирателей по максимуму будут включены в программы развития региона», — отметили инсайдеры.
Его оппонент (второй кандидат, необходимый по процедуре для праймериз), депутат ЗС Козюков сказал, что «Единая Россия» — партия президента Путина, а он оказал доверие Махонину. Поэтому важно, чтобы партия в любом случае выиграла и двигалась вперед. А после на встрече наградили лучших партработников. В мероприятии в Чернушке приняли участие порядка 250 первичек из 12 территорий Прикамья.
Ранее URA.RU сообщало, что праймериз продлится до конца мая. Кандидатам надо провести встречи с 70% первичных отделений. Все они пройдут в апреле. Решение о том, кого ЕР выдвинет от партии, будет принято примерно в июне. Тогда же депутаты ЗС должны объявить губернаторские выборы. Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Махонина на второй срок. Таким образом Махонин может снять проклятье пермских губернаторов.
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