В Брянской области запретили призывать к абортам

Депутаты Брянской областной думы одобрили закон, предусматривающий запрет на призыв к прерыванию беременности. Об этом говорится в соцсетях.
«С целью приведения в соответствие с действующим законодательством был поддержан целый ряд подвергнутых корректировке региональных законов. Среди них — „О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Брянской области“. Он устанавливает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства», — говорится в сообщении telegram-канала «Брянская Областная Дума».
Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Кроме того, отмечается, что в дополнение к уже принятому нормативному акту подготовлен законопроект «О внесении изменений в закон Брянской области „Об административных правонарушениях на территории Брянской области“, который предусматривает введение административной ответственности за склонение к совершению аборта.
В России ранее наблюдалось сокращение числа прерывания беременности: в 2024 году их зарегистрировали на почти 25 тысяч меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а если сравнивать с 2022 годом, снижение составило примерно 57 тысяч случаев. Минздрав уже осуществил пересмотр перечня медицинских показаний для проведения абортов, уточнив критерии тяжести заболеваний.
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