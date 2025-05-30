Путин разрешил российскому интернет-провайдеру выйти на международную биржу

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий проведение первичного публичного размещения акций (IPO) компании «ДОМ.РФ». Согласно документу, государство сохранит контрольный пакет акций — не менее 50% плюс одна акция.
Согласно указу, доступному на сайте официального опубликования правовых актов, «ДОМ.РФ» сможет увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки. Компания получит статус публичного акционерного общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом доля Российской Федерации в уставном капитале останется не ниже контрольной.
IPO (Initial Public Offering) — это процесс, в ходе которого компания впервые размещает свои акции на бирже и становится публичной. Для «ДОМ.РФ» выход на биржу позволит привлечь дополнительные инвестиции, повысить прозрачность бизнеса и расширить возможности для развития.
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