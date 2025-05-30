Комбинат челябинского «Мечела» потерял 618 миллионов рублей выручки

Металлургический комбинат «Ижсталь» в Удмуртии, входящий в челябинский холдинг «Мечел», потерял по итогам первого квартала 618 млн рублей выручки. Как следует из отчетности, показатель сократился на 7,3%.
«Отчет о финансовых результатах. Выручка за январь-март: в 2024 году — 8,386 млрд рублей, в 2025 году — 7,768 млрд рублей», — следует из документа (имеется в распоряжении URA.RU).
Предприятие осталось прибыльным, однако валовая прибыль упала до 1,376 млрд рублей (год назад была два миллиарда). Индикатор отразился на другом показателе — прибыли от продаж, которая обвалилась в два раза. Прежде она составляла 1,217 млрд рублей, теперь — только 620 млн рублей.
Предприятие в значительной степени живет в долг. Эта проблема характерна для всего «Мечела». Согласно данным бухгалтерского баланса «Ижстали», величина активов достигла отметки в 26,559 млрд рублей. При этом на кратко- и долгосрочные обязательства пришлось 62,6% (в стоимостном выражении — 16,626 млрд рублей). Учитывая, что на ЧМК общий долг составил 74% всей стоимости имущества, результаты «Ижстали» выглядят более оптимистично.
Ижевский комбинат продолжил делать заимствования. Они выросли в 6,7 раза. Если за первый квартал 2024 года в качестве кредитов и займов было привлечено 313,5 млн рублей, то спустя год — 2,098 млрд рублей.
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