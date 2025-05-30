Ямальский санаторий в Тюмени остался без директора

В Тюмени директору санатория «Большой Тараскуль» готовы платить более 200 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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В реабилитационном центре «Большой Тараскуль» ждут нового директора
В реабилитационном центре «Большой Тараскуль» ждут нового директора Фото:

В Тюмени реабилитационный центр «Большой Тараскуль» (ГБУ ЯНАО) остался без директора: Ольга Баранова, которая его возглавляла, приняла решение об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к медицине. На сайте hh.ru уже появилась вакансия с должностью директора лечебного учреждения. Там указано, что руководителю готовы платить до 219 000 рублей в месяц.

«Ольга Васильевна уволилась. Сегодня был ее последний рабочий день в должности директора санатория „Большой Тараскуль“, — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В департаменте благополучия ЯНАО, подведомственным учреждением которого является «Большой Тараскуль», подтвердили информацию об увольнении Ольги Барановой. «Директор уволился по собственному желанию. По личным причинам», — сообщили там URA.RU.

В объявлении, размещенном на сайте по поиску работы, указано, что директору санатория «Большой Тараскуль» готовы платить от 92 000 до 219 000 рублей в месяц. Также успешному кандидату на эту должность обещают соцпакет и премии.

«Премии и бонусы: служебный транспорт; премии по итогам работы (ежеквартально, год); социальный пакет. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 14 календарных дней», — сообщается в объявлении.

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В Тюмени реабилитационный центр «Большой Тараскуль» (ГБУ ЯНАО) остался без директора: Ольга Баранова, которая его возглавляла, приняла решение об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к медицине. На сайте hh.ru уже появилась вакансия с должностью директора лечебного учреждения. Там указано, что руководителю готовы платить до 219 000 рублей в месяц. «Ольга Васильевна уволилась. Сегодня был ее последний рабочий день в должности директора санатория „Большой Тараскуль“, — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В департаменте благополучия ЯНАО, подведомственным учреждением которого является «Большой Тараскуль», подтвердили информацию об увольнении Ольги Барановой. «Директор уволился по собственному желанию. По личным причинам», — сообщили там URA.RU. В объявлении, размещенном на сайте по поиску работы, указано, что директору санатория «Большой Тараскуль» готовы платить от 92 000 до 219 000 рублей в месяц. Также успешному кандидату на эту должность обещают соцпакет и премии. «Премии и бонусы: служебный транспорт; премии по итогам работы (ежеквартально, год); социальный пакет. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 14 календарных дней», — сообщается в объявлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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