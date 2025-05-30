Ямальский санаторий в Тюмени остался без директора

В Тюмени реабилитационный центр «Большой Тараскуль» (ГБУ ЯНАО) остался без директора: Ольга Баранова, которая его возглавляла, приняла решение об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к медицине. На сайте hh.ru уже появилась вакансия с должностью директора лечебного учреждения. Там указано, что руководителю готовы платить до 219 000 рублей в месяц.
«Ольга Васильевна уволилась. Сегодня был ее последний рабочий день в должности директора санатория „Большой Тараскуль“, — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
В департаменте благополучия ЯНАО, подведомственным учреждением которого является «Большой Тараскуль», подтвердили информацию об увольнении Ольги Барановой. «Директор уволился по собственному желанию. По личным причинам», — сообщили там URA.RU.
В объявлении, размещенном на сайте по поиску работы, указано, что директору санатория «Большой Тараскуль» готовы платить от 92 000 до 219 000 рублей в месяц. Также успешному кандидату на эту должность обещают соцпакет и премии.
«Премии и бонусы: служебный транспорт; премии по итогам работы (ежеквартально, год); социальный пакет. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 14 календарных дней», — сообщается в объявлении.
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