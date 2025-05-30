Мошенники обманывают людей, которые хотят снять квартиры в Тюменской области

Мошенники обманывают людей, которые пытаются взять в аренду квартиры и дома в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, для этого преступники маскируются под популярные онлайн-сервисы, которые предоставляют услуги по поиску арендной недвижимости.
«На популярных сервисах размещаются объявления о предоставлении жилья в аренду. Когда человек пытается его снять, ему говорят, что нужно внести предоплату и скидывают ссылку для внесения денежных средств. После того, как деньги перечислены, автор объявления „теряется“ и больше не выходит на связь со своими жертвами», — рассказала собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что наказать киберпреступников достаточно сложно. Так как в большинстве случаев они находятся за границей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что всего за неделю жители Тюменской области отдали телефонным мошенникам более 42 миллионов рублей. Жертвами преступников стали 113 человек.
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