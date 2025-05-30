Мошенники обманывают людей, которые хотят снять квартиры в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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После внесения предоплаты за жилье мошенники перестают выходить на связь со своими жертвами
После внесения предоплаты за жилье мошенники перестают выходить на связь со своими жертвами Фото:

Мошенники обманывают людей, которые пытаются взять в аренду квартиры и дома в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, для этого преступники маскируются под популярные онлайн-сервисы, которые предоставляют услуги по поиску арендной недвижимости.

«На популярных сервисах размещаются объявления о предоставлении жилья в аренду. Когда человек пытается его снять, ему говорят, что нужно внести предоплату и скидывают ссылку для внесения денежных средств. После того, как деньги перечислены, автор объявления „теряется“ и больше не выходит на связь со своими жертвами», — рассказала собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что наказать киберпреступников достаточно сложно. Так как в большинстве случаев они находятся за границей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что всего за неделю жители Тюменской области отдали телефонным мошенникам более 42 миллионов рублей. Жертвами преступников стали 113 человек.

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Мошенники обманывают людей, которые пытаются взять в аренду квартиры и дома в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, для этого преступники маскируются под популярные онлайн-сервисы, которые предоставляют услуги по поиску арендной недвижимости. «На популярных сервисах размещаются объявления о предоставлении жилья в аренду. Когда человек пытается его снять, ему говорят, что нужно внести предоплату и скидывают ссылку для внесения денежных средств. После того, как деньги перечислены, автор объявления „теряется“ и больше не выходит на связь со своими жертвами», — рассказала собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что наказать киберпреступников достаточно сложно. Так как в большинстве случаев они находятся за границей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что всего за неделю жители Тюменской области отдали телефонным мошенникам более 42 миллионов рублей. Жертвами преступников стали 113 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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