«Столько, сколько потребуется»: в России заявили о готовности продолжать СВО

Россия готова продолжать боевые операции на территории Украины. Об этом сообщил представитель России при ООН Василий Небезя.
«Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине „столько, сколько потребуется“», — рассказал Небензя. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
Представители РФ неоднократно заявляли о намерении продолжать боевые действия до достижения целей. Ранее Небензя подчеркивал, что их прекращение возможно лишь при отказе Киева от ударов по гражданской инфраструктуре.
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