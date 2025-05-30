«Столько, сколько потребуется»: в России заявили о готовности продолжать СВО

Небензя: РФ готова продолжать боевые действия на Украине
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Небензя отметил готовность России наращивать боевые действия
Небензя отметил готовность России наращивать боевые действия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова продолжать боевые операции на территории Украины. Об этом сообщил представитель России при ООН Василий Небезя. 

«Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине „столько, сколько потребуется“», — рассказал Небензя. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Представители РФ неоднократно заявляли о намерении продолжать боевые действия до достижения целей. Ранее Небензя подчеркивал, что их прекращение возможно лишь при отказе Киева от ударов по гражданской инфраструктуре. 

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Россия готова продолжать боевые операции на территории Украины. Об этом сообщил представитель России при ООН Василий Небезя.  «Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине „столько, сколько потребуется“», — рассказал Небензя. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Представители РФ неоднократно заявляли о намерении продолжать боевые действия до достижения целей. Ранее Небензя подчеркивал, что их прекращение возможно лишь при отказе Киева от ударов по гражданской инфраструктуре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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