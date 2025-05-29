Небензя раскрыл, до каких пор будет продолжаться СВО

Россия намерена продолжать специальную военную операцию (СВО) до тех пор, пока власти Украины сохраняют курс на удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Выбор сейчас за Киевом: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — отметил Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что российская сторона настаивает, что до тех пор, пока продолжаются атаки на объекты гражданской инфраструктуры, Москва будет вынуждена продолжать военные действия.
С начала специальной военной операции, объявленной 24 февраля 2022 года, российские власти неоднократно подчеркивали, что целью действий остается достижение заявленных задач и обеспечение безопасности новых регионов, присоединенных к РФ в октябре 2022 года. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что примирение между Россией и Украиной неизбежно, однако его сроки зависят от позиции Киева и хода переговоров.
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