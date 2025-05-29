«Мы давно бы его исключили»: лидер КПРФ ХМАО сделал заявление о скандальном депутате Таги-Заде

Лидер коммунистов ХМАО Алексей Савинцев и его сторонники предпримут вторую попытку добиться исключения депутата Халида Таги-Заде из состава окружной думы. В беседе с URA.RU Савинцев рассказал, почему парламентарий, сделавший скандальное предположение о «Югре как возможной исторической родине мигрантов», лишился членства в компартии из-за нарушения дисциплины, но смог сохранить место в парламенте.
«Таги-Заде был исключен из партии, он вел себя не по-товарищески. Из-за его высказываний о конфликте Азербайджана и Армении (по поводу принадлежности территории Нагорного Карабаха или Арцаха тому или иному государству — прим. ред.) мы предложили вынести его на комиссию по этике. Вы знаете, что у нас партия интернациональная, и вдруг один из ее бывших членов занял яркую националистическую позицию. Комиссия по этике может, найдя нарушения, снять с депутата мандат. По всей видимости, тогда внутренней политике было выгодно, чтобы от имени партии кто-то кричал всякие глупости», — пояснил Савинцев.
По словам лидера югорских коммунистов, после этого поддержка Таги-Заде бывшими кураторами внутриполитического блока только усилилась. Он был студентом элитной школы политиков при бывшем первом заместителе губернатора Югры Алексее Шипилове — программы «Лидеры изменений Югры» — и прошел дорогостоящее обучение за счет окружного бюджета. «Он не просто депутат, он зам председателя комитета [по соцразвитию]. Вся эта история [об исторической родине] — это личная позиция Таги-Заде. И законодательно исключить его очень сложно из фракции — мы только привлечем внимание, но не добьемся результата. Поэтому он числится во фракции, что-то там говорит, выступает. А мы несем репутационные потери», — уточнил политик.
Савинцев добавил, что готовы предоставить все материалы на комиссию по этике. Но во фракции не уверены, что Таги-Заде лишат мандата. «Мы готовы внести все нарушения, вплоть до неуказания финансовой отчетности, потому что у нас есть доказательства. Все зависит от комиссии — если будет желание его просто оставить, они его оставят. Ну, накажут выговором или еще чем-то. Мы этот вопрос много раз поднимали», — подытожил парламентарий.
Таги-Заде не отвечает на звонки журналистов агентства. Получить его комментарии или пояснения на момент написания новости не удалось. Сам он в предыдущих беседах с журналистами отмечал, что пытался оспорить исключение из КПРФ, но ему это сделать не удалось.
Ранее URA.RU писало о том, что высказывание Халида Таги-Заде о «Югре как возможной исторической родине мигрантов» стало поводом для обращений в надзорные органы. В ЦК КПРФ открестились от него, а коммунист из Госдумы назвал его провокатором.
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