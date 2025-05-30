Врачи рассказали о тюменке, которую без сознания достали из воды на Лесобазе

Тюменка, которую достали из воды в районе Лесобазы, находится в ОКБ №1. Об этом сообщил и в региональном департаменте здравоохранения. Женщину без сознания достали из озера Кривое двое мужчин.
«Вызов поступил 30 мая в 18:36, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:47. Медики провели сердечно-легочную реанимацию. После оказания помощи пациентку доставили в Областную клиническую больницу №1», — сообщили в департаменте.
О состоянии тюменки ничего не известно. Кадры с ее спасением засняли очевидцы.
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