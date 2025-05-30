Сжали до минимума: известная авиакомпания незаконно уменьшила габариты ручной клади

Авиакомпания «Победа» была уличена в неправомерном сокращении установленных норм по габаритам ручной клади для пассажиров. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ, которая поручила провести проверку Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
«Авиакомпания „Победа“ злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади. В частности, размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи», — сообщили в ведомстве, заявление об этом опубликовано на официальном сайте.
Согласно оценке прокуратуры, авиаперевозчик преднамеренно установил такие условия, которые заведомо не позволяют пассажирам беспрепятственно провозить предметы, размеры которых не могут быть ограничены в соответствии с законодательством. К таким вещам, в частности, относятся портпледы, детские переноски, складные инвалидные кресла, дамские сумки, портфели, рюкзаки, а также букеты цветов и другие аналогичные предметы.
Щербинский районный суд города Москвы, рассмотрев иск, поданный московским прокурором по надзору за соблюдением законодательства на воздушном и водном транспорте, принял решение в пользу заявителя. Как сообщили в Генпрокуратуре, суд признал оспариваемые действия противоправными и удовлетворил заявленные требования.
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