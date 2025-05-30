Сжали до минимума: известная авиакомпания незаконно уменьшила габариты ручной клади

Генпрокуратура: авиакомпания «Победа» умышленно сокращала габариты ручной клади
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиакомпания «Победа» установила размеры ручной клади для пассажиров до 4 см в ширину
Авиакомпания «Победа» установила размеры ручной клади для пассажиров до 4 см в ширину Фото:

Авиакомпания «Победа» была уличена в неправомерном сокращении установленных норм по габаритам ручной клади для пассажиров. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ, которая поручила провести проверку Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«Авиакомпания „Победа“ злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади. В частности, размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи», — сообщили в ведомстве, заявление об этом опубликовано на официальном сайте.

Согласно оценке прокуратуры, авиаперевозчик преднамеренно установил такие условия, которые заведомо не позволяют пассажирам беспрепятственно провозить предметы, размеры которых не могут быть ограничены в соответствии с законодательством. К таким вещам, в частности, относятся портпледы, детские переноски, складные инвалидные кресла, дамские сумки, портфели, рюкзаки, а также букеты цветов и другие аналогичные предметы.

Щербинский районный суд города Москвы, рассмотрев иск, поданный московским прокурором по надзору за соблюдением законодательства на воздушном и водном транспорте, принял решение в пользу заявителя. Как сообщили в Генпрокуратуре, суд признал оспариваемые действия противоправными и удовлетворил заявленные требования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Победа» была уличена в неправомерном сокращении установленных норм по габаритам ручной клади для пассажиров. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ, которая поручила провести проверку Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. «Авиакомпания „Победа“ злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади. В частности, размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи», — сообщили в ведомстве, заявление об этом опубликовано на официальном сайте. Согласно оценке прокуратуры, авиаперевозчик преднамеренно установил такие условия, которые заведомо не позволяют пассажирам беспрепятственно провозить предметы, размеры которых не могут быть ограничены в соответствии с законодательством. К таким вещам, в частности, относятся портпледы, детские переноски, складные инвалидные кресла, дамские сумки, портфели, рюкзаки, а также букеты цветов и другие аналогичные предметы. Щербинский районный суд города Москвы, рассмотрев иск, поданный московским прокурором по надзору за соблюдением законодательства на воздушном и водном транспорте, принял решение в пользу заявителя. Как сообщили в Генпрокуратуре, суд признал оспариваемые действия противоправными и удовлетворил заявленные требования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...