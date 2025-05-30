Ребенок в будущем должен сам принимать решение рожать ему или нет. Так врач — психотерапевт, семейный системный психотерапевт, сексолог, диетолог-нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина прокомментировала в разговоре с корреспондентом URA.RU ранее озвученную инициативу о проведении медосмотров среди детей шести лет для оценки состояния репродуктивного здоровья.
«Рожать или не рожать — мой ребенок примет решение сам», — заявила Никитина в ходе беседы с корреспондентом. Сексолог также рассказала, что во время врачи могут провести ультразвуковое исследование яичников у девочек и проверить мошонку мальчиков.
Однако, по словам Никитиной, для ребенка любой визит к врачу — это всегда стресс. В государственных поликлиниках многие медики эмоционально выгорают из-за нагрузки и не могут уделить каждому маленькому пациенту достаточно внимания. Специалист отметила, что одна из самых частых психологических травм у детей связана именно с первым посещением гинеколога или уролога, после которого во взрослой жизни человек испытывает дискомфорт и страх при половом акте.
«И тут вдруг на тебе еще тетя-доктор начинает покрикивать, потому что у нее время поджимает, у нее очередь „сидит“. И с девочкой никто не церемонится», — рассказала психотерапевт. Никитина уверена, что к посещению гинеколога или уролога ребенка следует подготовить заблаговременно, а выбор специалиста нужно особенно внимательно.
По словам эксперта, половое влечение может проявиться даже в возрасте шести лет — это во многом определяется состоянием здоровья ребенка. В частности, при повышенном внутричерепном давлении у детей могут возникать ощущения, схожие с половым возбуждением. Однако эти процессы, как правило, не осознаются самим ребенком.
Кроме того, Лариса Никитина подчеркнула, что для увеличения рождаемости необходимо не только проводить медицинские осмотры, но и создавать соответствующие условия. По ее мнению, важно также обеспечить участие отцов в воспитании и в материальном обеспечении детей.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с сентября 2025 года для детей, достигших шести лет, будут организованы профилактические медосмотры. Их цель — контроль состояния репродуктивного здоровья. Кроме того, аналогичные обследования станут ежегодными для подростков, начиная с 13-летнего возраста.
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