В коммунальном блоке правительства Прикамья произошли кадровые перестановки

В пятницу, 30 мая, свои посты оставили замминистра ЖКХ Прикамья Андрея Летова и глава подведомственного бюджетного учреждения «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» Игорь Зелененко. Оба ушли с муниципальной службы по собственному желанию.
«Сегодня (30 мая — прим. URA.RU) последний рабочий день у Андрея Летова. Он работал в министерстве с сентября 2023 года, где отвечал за вопросы обращения с ТКО и капремонта. Также сегодня последний рабочий день у Игоря Зелененко. Он возглавлял ГБУ с августа 2024-го», — передает «Коммерсант-Прикамье». В ведомстве не стали комментировать кадровые перестановки.
В начале текущего года управление коммунальным сектором передали в ведение вице-премьера Андрея Алякринского. Бывший заместитель председателя правительства Андрей Кокорев занял должность советника губернатора, а министр жилищно-коммунального хозяйства Артем Балахнин перешел на работу в администрацию Перми. Его пост был передан Наталье Киселевой, ранее работавшей в региональном фонде капитального ремонта. В конце апреля свои должности покинули руководитель профильного городского департамента Вадим Казанцев и его заместитель Олег Белоусов.
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