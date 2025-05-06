В департаменте ЖКХ Перми произошли кадровые перестановки

На должность и.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми назначена Алла Копылова. К исполнению своих обязанностей она приступила с 6 мая.
«Кроме того, с сегодняшнего дня в структуре назначен первый заместитель начальника департамента. Им стала Оксана Кислякова», — рассказали URA.RU в администрации Перми.
Ранее Алла Копылова занимала пост заместителя руководителя данного департамента, возглавляя управление, отвечающее за благоустройство территорий многоквартирных домов. Оксана Кислякова, в свою очередь, руководила управлением, занимающимся развитием коммунальной инфраструктуры в составе этого же департамента.
Кадровые изменения последовали после смены ответственного за сферу ЖКХ в администрации города. На должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо Игоря Субботина был назначен Артем Балахнин, ранее занимавший пост министра ЖКХ Пермского края.
В конце апреля 2025 года URA.RU сообщало о том, что департамент ЖКХ Перми покидает начальник Вадим Казанцев и его заместитель Олег Белоусов. Их последний рабочий день был них 30 числа. Белоусов был назначен руководителем Кондратовского территориального управления администрации Пермского муниципального округа. Информация о дальнейшем трудоустройстве Казанцева пока отсутствует.
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