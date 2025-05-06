В департаменте ЖКХ Перми произошли кадровые перестановки

В департаменте ЖКХ назначены два новых начальника
© Служба новостей «URA.RU»
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С 6 мая к исполнению обязанностей приступили Алла Копылова и Оксана Кислякова
С 6 мая к исполнению обязанностей приступили Алла Копылова и Оксана Кислякова Фото:

На должность и.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми назначена Алла Копылова. К исполнению своих обязанностей она приступила с 6 мая.

«Кроме того, с сегодняшнего дня в структуре назначен первый заместитель начальника департамента. Им стала Оксана Кислякова», — рассказали URA.RU в администрации Перми. 

Ранее Алла Копылова занимала пост заместителя руководителя данного департамента, возглавляя управление, отвечающее за благоустройство территорий многоквартирных домов. Оксана Кислякова, в свою очередь, руководила управлением, занимающимся развитием коммунальной инфраструктуры в составе этого же департамента.

Кадровые изменения последовали после смены ответственного за сферу ЖКХ в администрации города. На должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо Игоря Субботина был назначен Артем Балахнин, ранее занимавший пост министра ЖКХ Пермского края.

В конце апреля 2025 года URA.RU сообщало о том, что департамент ЖКХ Перми покидает начальник Вадим Казанцев и его заместитель Олег Белоусов. Их последний рабочий день был них 30 числа. Белоусов был назначен руководителем Кондратовского территориального управления администрации Пермского муниципального округа. Информация о дальнейшем трудоустройстве Казанцева пока отсутствует.

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На должность и.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми назначена Алла Копылова. К исполнению своих обязанностей она приступила с 6 мая. «Кроме того, с сегодняшнего дня в структуре назначен первый заместитель начальника департамента. Им стала Оксана Кислякова», — рассказали URA.RU в администрации Перми.  Ранее Алла Копылова занимала пост заместителя руководителя данного департамента, возглавляя управление, отвечающее за благоустройство территорий многоквартирных домов. Оксана Кислякова, в свою очередь, руководила управлением, занимающимся развитием коммунальной инфраструктуры в составе этого же департамента. Кадровые изменения последовали после смены ответственного за сферу ЖКХ в администрации города. На должность вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо Игоря Субботина был назначен Артем Балахнин, ранее занимавший пост министра ЖКХ Пермского края. В конце апреля 2025 года URA.RU сообщало о том, что департамент ЖКХ Перми покидает начальник Вадим Казанцев и его заместитель Олег Белоусов. Их последний рабочий день был них 30 числа. Белоусов был назначен руководителем Кондратовского территориального управления администрации Пермского муниципального округа. Информация о дальнейшем трудоустройстве Казанцева пока отсутствует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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