30 мая 2025

В Новом Уренгое на все лето перекроют улицу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение связано с ремонтом на улице 26 Съезда КПСС
Ограничение связано с ремонтом на улице 26 Съезда КПСС Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 1 июня по 31 августа закроют для движения участок улицы 26 Съезда КПСС от торгового центра «Сибирь» до сквера Строителей из-за проведения ремонтных работ. Об этом официально сообщила городская администрация в своем telegram-канале.

«В связи с ремонтными работами с 1 июня закрывается для движения автотранспорта участок дороги на улице 26 Съезда КПСС от ТЦ «Сибирь» до сквера Строителей», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что перекрытие затронет проезд от железнодорожного вокзала до сквера, однако для удобства автомобилистов на некоторых участках улицы введено двустороннее движение. Также разрешен поворот с двух полос с улицы Юбилейная на Ленинградский проспект.

Изменения коснутся и движения общественного транспорта. Автобусы №4 и №7 продолжат курсировать по ранее измененной схеме. Для маршрутов №1 и №8 вводится новая схема: в направлении с севера на юг города автобусы будут проезжать под мостом с остановкой «Индустриальная», а с юга на север — по мосту, минуя эту остановку.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) с 1 июня по 31 августа закроют для движения участок улицы 26 Съезда КПСС от торгового центра «Сибирь» до сквера Строителей из-за проведения ремонтных работ. Об этом официально сообщила городская администрация в своем telegram-канале. «В связи с ремонтными работами с 1 июня закрывается для движения автотранспорта участок дороги на улице 26 Съезда КПСС от ТЦ «Сибирь» до сквера Строителей», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что перекрытие затронет проезд от железнодорожного вокзала до сквера, однако для удобства автомобилистов на некоторых участках улицы введено двустороннее движение. Также разрешен поворот с двух полос с улицы Юбилейная на Ленинградский проспект. Изменения коснутся и движения общественного транспорта. Автобусы №4 и №7 продолжат курсировать по ранее измененной схеме. Для маршрутов №1 и №8 вводится новая схема: в направлении с севера на юг города автобусы будут проезжать под мостом с остановкой «Индустриальная», а с юга на север — по мосту, минуя эту остановку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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