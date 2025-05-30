В Новом Уренгое (ЯНАО) с 1 июня по 31 августа закроют для движения участок улицы 26 Съезда КПСС от торгового центра «Сибирь» до сквера Строителей из-за проведения ремонтных работ. Об этом официально сообщила городская администрация в своем telegram-канале.
«В связи с ремонтными работами с 1 июня закрывается для движения автотранспорта участок дороги на улице 26 Съезда КПСС от ТЦ «Сибирь» до сквера Строителей», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что перекрытие затронет проезд от железнодорожного вокзала до сквера, однако для удобства автомобилистов на некоторых участках улицы введено двустороннее движение. Также разрешен поворот с двух полос с улицы Юбилейная на Ленинградский проспект.
Изменения коснутся и движения общественного транспорта. Автобусы №4 и №7 продолжат курсировать по ранее измененной схеме. Для маршрутов №1 и №8 вводится новая схема: в направлении с севера на юг города автобусы будут проезжать под мостом с остановкой «Индустриальная», а с юга на север — по мосту, минуя эту остановку.
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