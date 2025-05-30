30 мая 2025

В Челябинской области ребенок вернулся из детсада с рассеченной головой и сотрясением

Прокуратура Миасса проверит детский сад, где ребенок получил сотрясение мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик вернулся из детсада с серьезной травмой головы
Мальчик вернулся из детсада с серьезной травмой головы Фото:

В Миассе Челябинской области прокуратура начала проверку по факту получения дошкольником травмы головы в одном из детских садов. Поводом для инспекции стали обращение матери пострадавшего ребенка и публикации в СМИ. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, Управлением образования администрации Миасского городского округа организовано проведение служебной проверки в отношении работников учреждения», — уточняется в сообщении.

По данным telegram-канала Readovka, ребенок вернулся из детского сада с рассеченной головой. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга средней тяжести. По словам матери детсадовца, сотрудники организации отказались предоставить ей объяснения по поводу случившегося и пригрозили обращением в суд. Женщина отметила, что воспитатель часто оставляла детей без присмотра, а заведующая долгое время не устанавливала камеры видеонаблюдения.

Как сообщало URA.RU ранее, родители воспитанников детского сада № 251 в Челябинске заявили о жестоком обращении с детьми. После установки камер они увидели, как воспитательница и няня били детей. Заведующая учреждения пыталась скрыть произошедшее.

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В Миассе Челябинской области прокуратура начала проверку по факту получения дошкольником травмы головы в одном из детских садов. Поводом для инспекции стали обращение матери пострадавшего ребенка и публикации в СМИ. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, Управлением образования администрации Миасского городского округа организовано проведение служебной проверки в отношении работников учреждения», — уточняется в сообщении. По данным telegram-канала Readovka, ребенок вернулся из детского сада с рассеченной головой. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга средней тяжести. По словам матери детсадовца, сотрудники организации отказались предоставить ей объяснения по поводу случившегося и пригрозили обращением в суд. Женщина отметила, что воспитатель часто оставляла детей без присмотра, а заведующая долгое время не устанавливала камеры видеонаблюдения. Как сообщало URA.RU ранее, родители воспитанников детского сада № 251 в Челябинске заявили о жестоком обращении с детьми. После установки камер они увидели, как воспитательница и няня били детей. Заведующая учреждения пыталась скрыть произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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