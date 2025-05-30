30 мая 2025

Spiegel: неизвестные БПЛА сопровождали судно полиции ФРГ в Северном море

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотные аппараты контролировали обстановку в течение нескольких часов
Беспилотные аппараты контролировали обстановку в течение нескольких часов Фото:

Патрульный катер федеральной полиции Германии сопровождали семь неизвестных беспилотников в Северном море. Инцидент произошел в тот момент, когда корабль осуществлял наблюдение за российским грузовым судном. Об этом пишут немецкие СМИ. 

«Федеральная полиция зафиксировала семь беспилотных летательных аппаратов, которые сопровождали как грузовое, так и патрульное судно почти три часа. Сотрудники полиции отметили наличие зеленых и красных габаритных огней, однако тип дронов определить не удалось», — говорится в публикации Der Spiegel.

По сведениям издания, инцидент произошел 17 мая. Патрульный корабль осуществлял наблюдение за российским грузовым судном, которое следовало в Бельгию, севернее острова Боркум. Der Spiegel отмечает, что предположительно беспилотники могли быть российского происхождения, но подтверждающих этот факт доказательств не представлено.

Как сообщало URA.RU ранее, в нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли попытку захвата гражданского судна Jaguar, которое двигалось в нейтральных водах под флагом Габона. Соотвествующие кадры опубликовали российские моряки.

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Патрульный катер федеральной полиции Германии сопровождали семь неизвестных беспилотников в Северном море. Инцидент произошел в тот момент, когда корабль осуществлял наблюдение за российским грузовым судном. Об этом пишут немецкие СМИ.  «Федеральная полиция зафиксировала семь беспилотных летательных аппаратов, которые сопровождали как грузовое, так и патрульное судно почти три часа. Сотрудники полиции отметили наличие зеленых и красных габаритных огней, однако тип дронов определить не удалось», — говорится в публикации Der Spiegel. По сведениям издания, инцидент произошел 17 мая. Патрульный корабль осуществлял наблюдение за российским грузовым судном, которое следовало в Бельгию, севернее острова Боркум. Der Spiegel отмечает, что предположительно беспилотники могли быть российского происхождения, но подтверждающих этот факт доказательств не представлено. Как сообщало URA.RU ранее, в нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли попытку захвата гражданского судна Jaguar, которое двигалось в нейтральных водах под флагом Габона. Соотвествующие кадры опубликовали российские моряки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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