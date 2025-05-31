«Были сомнения, но он поменялся»: мама Калюжного — об эмоциях сына перед армией

Мама актера Глеба Калюжного, который 27 мая ушел в армию, призналась, что больше сына переживала перед его отправкой в армию. Наталья Калюжная в беседе с URA.RU рассказала, с какими эмоциями актер уходил на службу.?
«Он вернулся после съемок в фильме «Малыш» и сильно поменялся. Если до этого были сомнения, что съемки и проекты теряются, тут приехал с уверенностью, что все будет нормально. Даже я больше переживала, что будет. «Вампиров» было жалко. Но я уже не пепреживаю. Понимаю, что он вышел на тот уровень, когда его уже ищут, а не он», — рассказала мама Глеба.
Наталья отметила, что в первый день, когда сын отправился в армию, ее эмоции зашкаливали. Но справиться с ними помогли в том числе и коллеги сына по съемкам в военной драме «Малыш», которая рассказывает о событиях, происходивших при штурме Мариуполя.
«Сейчас внутри меня все спокойно, ровно, я понимаю, что все правильно, как и должно быть. И я рада, что он пошел служить в правильном настроении. Я общалась с его друзьям, которые служили, с ними он снимался. Замечательные ребята, они меня успокоили», — заключила Калюжная.
Пока неизвестно, в какие войска определили актера. Информация о том, что Глеба якобы определи в элитное подразделение, официально не подтверждена и неизвестна даже маме.
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