Челябинцы признались, от каких профессий они отговорят своих детей

Профессия дворника стала самой нежелательной для будущей карьеры детей среди челябинских родителей. Также горожане не желают, чтобы их сыновья и дочери становились уборщиками или продавцами. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob.
«Около 9% челябинцев категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 8% больше всего боятся, что их дети станут уборщиками или продавцами. 5% обеспокоены перспективой блогерской карьеры для своих детей. 4% не хотят видеть своих детей учителями, а по 2% хотели бы избежать для них работы официантом, грузчиком, курьером или водителем», — говорится в исследовании.
Опрос показал, что отцы чаще опасаются, что их дети выберут профессию чиновника, тогда как матери активнее высказывали опасения по поводу работы ребенка уборщиком, продавцом, медиком или блогером. При этом всего лишь 15% опрошенных заявили, что готовы принять любой карьерный выбор своего ребенка.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске специалисты IT-сферы перестали быть самыми высокооплачиваемыми сотрудниками, заняв в рейтинге лишь вторую строчку. В мае 2025 года больше всего — 184 тысяч рублей — работодатели готовы были платить заместителю директора по логистике.
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