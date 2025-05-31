В Британии назвали Россию, как «непосредственную угрозу»

Guardian: Великобритания назовет Россию насущной угрозой
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В Британии отмечают новейшие технологии ведения войн, включая искусственный интеллект
В Британии отмечают новейшие технологии ведения войн, включая искусственный интеллект Фото:

Великобритания официально признает Россию «непосредственной и насущной угрозой» для национальной безопасности. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на стратегический оборонный обзор, который британское правительство планирует опубликовать 2 июня 2025 года.

«В 130-страничном документе будет отмечено, что Россия представляет непосредственную и насущную угрозу для Великобритании», — говорится в проекте обзора, с содержанием которого ознакомилось издание. При этом Китай и КНДР будут названы лишь «региональными нарушителями».

В обзоре также говорится, что Великобритания вступила в «новую эру угроз», где ключевую роль играют беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект и другие технологические инновации, которые радикально изменяют способы ведения боевых действий. Особо отмечается, что такого масштаба перемен не происходило ранее в истории вооруженных конфликтов.

В документе не содержится утверждений о том, что Великобритания уже находится в состоянии войны с Россией. При этом ранее сообщалось о намерении Великобритании сформировать киберкомандование, а также привлечь для противодействия России хакеров.

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Великобритания официально признает Россию «непосредственной и насущной угрозой» для национальной безопасности. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на стратегический оборонный обзор, который британское правительство планирует опубликовать 2 июня 2025 года. «В 130-страничном документе будет отмечено, что Россия представляет непосредственную и насущную угрозу для Великобритании», — говорится в проекте обзора, с содержанием которого ознакомилось издание. При этом Китай и КНДР будут названы лишь «региональными нарушителями». В обзоре также говорится, что Великобритания вступила в «новую эру угроз», где ключевую роль играют беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект и другие технологические инновации, которые радикально изменяют способы ведения боевых действий. Особо отмечается, что такого масштаба перемен не происходило ранее в истории вооруженных конфликтов. В документе не содержится утверждений о том, что Великобритания уже находится в состоянии войны с Россией. При этом ранее сообщалось о намерении Великобритании сформировать киберкомандование, а также привлечь для противодействия России хакеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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