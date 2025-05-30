30 мая 2025

В Екатеринбурге на всю ночь задержали рейс на популярный курорт. Скрин

В Екатеринбурге на 9 часов перенесли самолет до Шарм-Эль-Шейха
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задержали на 9 часов
Рейс задержали на 9 часов Фото:

В Кольцово более чем на девять часов перенесли рейс египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines до Шарм-Эль-Шейха. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Рейс UJ-662 должен был вылететь в 00:45 31 мая. Однако самолет перенесли более чем на девять часов. Согласно расписанию, воздушное судно должно вылететь из Екатеринбурга в 10:00.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга уже фиксировались длительные задержки рейсов. В мае из-за атаки дронов откладывались и отменялись рейсы из Москвы в Екатеринбург.

Пассажиры проведут в аэропорту больше 9 часов
Пассажиры проведут в аэропорту больше 9 часов
Фото:

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В Кольцово более чем на девять часов перенесли рейс египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines до Шарм-Эль-Шейха. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Рейс UJ-662 должен был вылететь в 00:45 31 мая. Однако самолет перенесли более чем на девять часов. Согласно расписанию, воздушное судно должно вылететь из Екатеринбурга в 10:00.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит. Ранее в аэропорту Екатеринбурга уже фиксировались длительные задержки рейсов. В мае из-за атаки дронов откладывались и отменялись рейсы из Москвы в Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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