В Кольцово более чем на девять часов перенесли рейс египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines до Шарм-Эль-Шейха. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Рейс UJ-662 должен был вылететь в 00:45 31 мая. Однако самолет перенесли более чем на девять часов. Согласно расписанию, воздушное судно должно вылететь из Екатеринбурга в 10:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ранее в аэропорту Екатеринбурга уже фиксировались длительные задержки рейсов. В мае из-за атаки дронов откладывались и отменялись рейсы из Москвы в Екатеринбург.
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