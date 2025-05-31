Фургал задолжал государству сотни тысяч рублей

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не оплатил коммунальные услуги и налоги на общую сумму свыше 844 тысяч рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Общая сумма долгов превышает 844 тысяч рублей...» — рассказал собеседник ТАСС. Более 174 тысяч рублей из этой суммы составляют задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, оставшаяся часть приходится на недоимки по налогам и сборам, а также на государственную пошлину и начисленные по ним пени.
В отношении Фургала открыты 20 исполнительных производств. Большая часть задолженности связана с неуплатой за газ, тепло, электроэнергию и жилую площадь. Кроме того, в числе долгов числятся госпошлина, налоги и сборы, а также начисленные на них пени.
На сегодняшний день девять исполнительных производств прекращены. Это означает, что взыскание по ним невозможно из-за отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества или денежных средств на счетах в банках. Фургал сейчас отбывает наказание по приговору суда к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал обратился к представителям прокуратуры с предложением отыскать 8,5 миллиарда рублей, взысканных с него по решению суда, чтобы он имел возможность перечислить эту сумму в бюджет. Кроме того, Фургал заявил, что ему неизвестна даже половина тех компаний, руководство которыми прокуратура приписывает ему.
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