Фургал задолжал государству сотни тысяч рублей

Экс-глава Хабаровского края Фургал должен 844 тысячи рублей за ЖКХ и налоги
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За экс-губернатором Хабаровского края Фургалом числятся долги
За экс-губернатором Хабаровского края Фургалом числятся долги Фото:
новость из сюжета
Дело экс-губернатора Фургала

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не оплатил коммунальные услуги и налоги на общую сумму свыше 844 тысяч рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Общая сумма долгов превышает 844 тысяч рублей...» — рассказал собеседник ТАСС. Более 174 тысяч рублей из этой суммы составляют задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, оставшаяся часть приходится на недоимки по налогам и сборам, а также на государственную пошлину и начисленные по ним пени.

В отношении Фургала открыты 20 исполнительных производств. Большая часть задолженности связана с неуплатой за газ, тепло, электроэнергию и жилую площадь. Кроме того, в числе долгов числятся госпошлина, налоги и сборы, а также начисленные на них пени.

На сегодняшний день девять исполнительных производств прекращены. Это означает, что взыскание по ним невозможно из-за отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества или денежных средств на счетах в банках. Фургал сейчас отбывает наказание по приговору суда к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал обратился к представителям прокуратуры с предложением отыскать 8,5 миллиарда рублей, взысканных с него по решению суда, чтобы он имел возможность перечислить эту сумму в бюджет. Кроме того, Фургал заявил, что ему неизвестна даже половина тех компаний, руководство которыми прокуратура приписывает ему.

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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не оплатил коммунальные услуги и налоги на общую сумму свыше 844 тысяч рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Общая сумма долгов превышает 844 тысяч рублей...» — рассказал собеседник ТАСС. Более 174 тысяч рублей из этой суммы составляют задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, оставшаяся часть приходится на недоимки по налогам и сборам, а также на государственную пошлину и начисленные по ним пени. В отношении Фургала открыты 20 исполнительных производств. Большая часть задолженности связана с неуплатой за газ, тепло, электроэнергию и жилую площадь. Кроме того, в числе долгов числятся госпошлина, налоги и сборы, а также начисленные на них пени. На сегодняшний день девять исполнительных производств прекращены. Это означает, что взыскание по ним невозможно из-за отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества или денежных средств на счетах в банках. Фургал сейчас отбывает наказание по приговору суда к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал обратился к представителям прокуратуры с предложением отыскать 8,5 миллиарда рублей, взысканных с него по решению суда, чтобы он имел возможность перечислить эту сумму в бюджет. Кроме того, Фургал заявил, что ему неизвестна даже половина тех компаний, руководство которыми прокуратура приписывает ему.
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