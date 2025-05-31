Из-за ударов ВСУ по Рыльску в Курской области пострадали семь человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ ударили по Курской области
ВСУ ударили по Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Украинские беспилотники атаковали два жилых дома в городе Рыльск Курской области, в результате чего пострадали семеро мирных жителей. Об этом сообщил посла по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украинские БПЛА атаковали два пятиэтажных дома в Рыльске Курской области. Ранены семь мирных жителей», — написал Мирошник в своем telegram-канале.

В одном из жилых домов на первом этаже произошел пожар, который вскоре распространился на балконы соседних квартир. В другом здании в результате удара беспилотника загорелся третий этаж.

В результате этих инцидентов пострадали семь человек. Семья из четырех человек, включая детей 13 и 16 лет, была доставлена в Рыльскую центральную районную больницу. Кроме того, две женщины и мужчина получили ранения от осколков и находятся в состоянии шока. Из-за ударов дронов были выбиты многочисленные окна, повреждены фасады зданий. Пожары ликвидированы, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее telegram-каналы сообщали, что беспилотники ВСУ совершили атаку на территорию Курской области, в результате чего в городе Рыльск возник пожар в здании гостиницы. Также в одной из квартир многоквартирного дома и легковом автомобиле. Кроме того, обломки уничтоженного над городом дрона упали в частном секторе приблизительно в 23:10.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские беспилотники атаковали два жилых дома в городе Рыльск Курской области, в результате чего пострадали семеро мирных жителей. Об этом сообщил посла по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Украинские БПЛА атаковали два пятиэтажных дома в Рыльске Курской области. Ранены семь мирных жителей», — написал Мирошник в своем telegram-канале. В одном из жилых домов на первом этаже произошел пожар, который вскоре распространился на балконы соседних квартир. В другом здании в результате удара беспилотника загорелся третий этаж. В результате этих инцидентов пострадали семь человек. Семья из четырех человек, включая детей 13 и 16 лет, была доставлена в Рыльскую центральную районную больницу. Кроме того, две женщины и мужчина получили ранения от осколков и находятся в состоянии шока. Из-за ударов дронов были выбиты многочисленные окна, повреждены фасады зданий. Пожары ликвидированы, на месте происшествия работают экстренные службы. Ранее telegram-каналы сообщали, что беспилотники ВСУ совершили атаку на территорию Курской области, в результате чего в городе Рыльск возник пожар в здании гостиницы. Также в одной из квартир многоквартирного дома и легковом автомобиле. Кроме того, обломки уничтоженного над городом дрона упали в частном секторе приблизительно в 23:10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...