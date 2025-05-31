Пенсии женщин в России оказались выше, чем мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин
Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин Фото:

Женщины-пенсионеры в России получают пенсию, в среднем, выше, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год.

«Женщины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем мужчины...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на данные, с которыми ему удалось ознакомиться.

Согласно официальной статистике, средний размер пенсионного обеспечения для женщин составляет 23 249,58 рубля в месяц, тогда как мужчины получают 23 028,33 рубля. Общая средняя по стране — 23 175,17 рубля. Разница сохраняется на протяжении нескольких лет.

Ранее член Совфеда Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в России достигнет 8907,7 рубля. По словам сенатора, пенсионные выплаты складываются из суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданина и фиксированной части, величина которой ежегодно устанавливается правительством. Кроме того, парламентарий добавила, что стоимость одного пенсионного балла в 2025 году будет установлена на уровне 145,69 рубля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщины-пенсионеры в России получают пенсию, в среднем, выше, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год. «Женщины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем мужчины...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на данные, с которыми ему удалось ознакомиться. Согласно официальной статистике, средний размер пенсионного обеспечения для женщин составляет 23 249,58 рубля в месяц, тогда как мужчины получают 23 028,33 рубля. Общая средняя по стране — 23 175,17 рубля. Разница сохраняется на протяжении нескольких лет. Ранее член Совфеда Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в России достигнет 8907,7 рубля. По словам сенатора, пенсионные выплаты складываются из суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданина и фиксированной части, величина которой ежегодно устанавливается правительством. Кроме того, парламентарий добавила, что стоимость одного пенсионного балла в 2025 году будет установлена на уровне 145,69 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...