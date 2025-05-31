Крупный пожар охватил старейшую пекарню в Красноярске: что известно на данный момент

Сегодня, 31 мая, в Красноярске произошел масштабный пожар на территории пекарни «Ярхлеб» (старое название — «Лагуна»). Об этом сообщило МЧС России.
В результате возгорания за медицинской помощью обратился один пострадавший. Что известно к этому часу о пострадавших и последствиях пожара — в материале URA.RU.
Что произошло
В Красноярске на улице Тамбовской произошел пожар на территории пекарни «Ярхлеб». Возгорание охватило около 1500 квадратных метров площади. По данным МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек. На месте работают 50 спасателей и 17 единиц спецтехники. Пожару присвоен повышенный ранг 1-БИС.
Последствия пожара и пострадавшие
В результате пожара произошло частичное обрушение кровли здания. Тушение осложняется наличием рядом высоковольтного трансформатора — спасателям пришлось ждать его отключения перед началом работ.
По предварительной информации, один человек обратился за медицинской помощью с признаками отравления дымом. Движение по Тамбовской улице полностью перекрыто сотрудниками ГИБДД.
Что говорят очевидцы
Местные жители сообщили, что пекарня работает давно, но о каких-либо скандалах и происшествиях, связанных с ней, никто не знает. Один из очевидцев рассказал URA.RU, что пекарня расположена в непосредственной близости от автозаправочной станции «Ачинск нефть».
Кроме того, местный житель Виталий отметил, что на месте происшествия находятся две бригады скорой помощи. Одна из них уехала с включенной сиреной. Также пожарные подразделения занимаются тушением огня в одном из строений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.