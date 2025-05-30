Бизнесмен рисковал здоровьем пермяков: продавал мясные консервы без проверки на антибиотики

В Перми предприниматель продавал тушеную свинину, не подтвердив безопасность продукции лабораторными анализами. За грубое нарушение требований к пищевым продуктам бизнесмену запретили производить и продавать мясную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«В мае 2025 года во время мониторинга системы „Меркурий“ обнаружено нарушение законодательства в работе ИП Колончук Е.С. , занимающегося переработкой мяса в Перми. С 2 апреля по 14 мая 2025 года предприниматель оформил документы на реализацию 48 кг тушеной свинины. Однако в декларации о соответствии продукции отсутствовали доказательства того, что мясо проверяли на содержание антибиотиков — левомицетина, тетрациклинов и бацитрацина. Эти проверки обязательны для мясных консервов по закону», — рассказали в пресс-службе.
Мясные консервы продавались в собственной торговой точке предпринимателя на рынке. 29 мая Россельхознадзор признал декларацию о соответствии недействительной и прекратил ее действие.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выявлены факты поставки мясной продукции с поддельными ветеринарными сопроводительными документами. Этому причастны три юридических лица и пять индивидуальных предпринимателей.
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