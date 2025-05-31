Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Рудова, снявшаяся в «Ревизоре»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Рудовой пройдет 3 июня
Прощание с Рудовой пройдет 3 июня Фото:

Заслуженная артистка России Татьяна Рудова, снявшаяся в «Ревизоре», скончалась на 85-м году жизни. Об этом в telegram-канале Московского Губернского театра.

«В нашей театральной семье большая потеря. Вчера на 85 году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова. В послужном списке актрисы — десятки ролей в произведениях отечественного и мирового репертуара, среди которых Марья Антоновна в „Ревизоре“ Гоголя», — говорится в сообщении telegram-канала «Московский Губернский театр».

Церемония прощания с актрисой состоится 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. Театр выразил глубокие соболезнования семье и друзьям артистки.

Наталья Рудова родилась 13 марта 1941 года. Получив образование в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, она начала свою профессиональную деятельность на театральной сцене. В 1970 году актриса стала участницей труппы Московского областного драматического театра имени А. Н. Островского. Позднее она продолжила карьеру в Московском областном драматическом Камерном театре, а затем вошла в состав труппы Московского Губернского театра.

Артистка проработала на сцене свыше шести десятилетий своей жизни. В ее репертуаре значатся такие постановки, как «Ревизор», «Бешеные деньги», «Гроза» и ряд других известных произведений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заслуженная артистка России Татьяна Рудова, снявшаяся в «Ревизоре», скончалась на 85-м году жизни. Об этом в telegram-канале Московского Губернского театра. «В нашей театральной семье большая потеря. Вчера на 85 году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова. В послужном списке актрисы — десятки ролей в произведениях отечественного и мирового репертуара, среди которых Марья Антоновна в „Ревизоре“ Гоголя», — говорится в сообщении telegram-канала «Московский Губернский театр». Церемония прощания с актрисой состоится 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. Театр выразил глубокие соболезнования семье и друзьям артистки. Наталья Рудова родилась 13 марта 1941 года. Получив образование в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, она начала свою профессиональную деятельность на театральной сцене. В 1970 году актриса стала участницей труппы Московского областного драматического театра имени А. Н. Островского. Позднее она продолжила карьеру в Московском областном драматическом Камерном театре, а затем вошла в состав труппы Московского Губернского театра. Артистка проработала на сцене свыше шести десятилетий своей жизни. В ее репертуаре значатся такие постановки, как «Ревизор», «Бешеные деньги», «Гроза» и ряд других известных произведений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...