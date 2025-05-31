Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Рудова, снявшаяся в «Ревизоре»

Заслуженная артистка России Татьяна Рудова, снявшаяся в «Ревизоре», скончалась на 85-м году жизни. Об этом в telegram-канале Московского Губернского театра.
«В нашей театральной семье большая потеря. Вчера на 85 году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова. В послужном списке актрисы — десятки ролей в произведениях отечественного и мирового репертуара, среди которых Марья Антоновна в „Ревизоре“ Гоголя», — говорится в сообщении telegram-канала «Московский Губернский театр».
Церемония прощания с актрисой состоится 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. Театр выразил глубокие соболезнования семье и друзьям артистки.
Наталья Рудова родилась 13 марта 1941 года. Получив образование в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, она начала свою профессиональную деятельность на театральной сцене. В 1970 году актриса стала участницей труппы Московского областного драматического театра имени А. Н. Островского. Позднее она продолжила карьеру в Московском областном драматическом Камерном театре, а затем вошла в состав труппы Московского Губернского театра.
Артистка проработала на сцене свыше шести десятилетий своей жизни. В ее репертуаре значатся такие постановки, как «Ревизор», «Бешеные деньги», «Гроза» и ряд других известных произведений.
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