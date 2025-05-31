«В политике нельзя шутить»: Чехова — о совете заставлять русских мужчин смотреть турецкие сериалы

Телеведущая Анфиса Чехова не ожидала такой бурной реакции на свое заявление о том, что российским мужчинам стоило бы смотреть турецкие сериалы, озвученное в эфире общественно-политического ток-шоу на федеральном канале. В разговоре с URA.RU Чехова объяснила, что она имела в виду.
«Это смешная история получилась. Честно говоря, я не знала, что когда ты говоришь о политике, то нельзя шутить. Мы в шоу-бизнесе всегда шутим. А люди, которые смотрят политические шоу немножко тревожны, они не воспринимают юмор. Я не сказала ни одного плохого слова, что я ненавижу русских мужчин или с ними что-то не так», — говорит Анфиса.
Депутаты предложили запретить турецкие сериалы, потому что из-за них русские женщины якобы не воспринимают своих соотечественников. На это Чехова пошутила, что надо обязать русских мужчин смотреть сериалы, чтобы они знали, чего хочет женщина и как ей угодить.
«Чтобы они учились на примере турецких сериалов. После этого я увидела, как отреагировали ведущие и несколько раз сказала, что шучу, это шутка. Но зрители не услышали ни одной моей хорошей мысли, которую я говорила до или после, что я предлагала. Рассуждала о том, что надо психологически образовываться, чтобы создавать хорошие семьи, основанные на близости и любви. Это все пропустили и услышали только мою шутку», — поясняет телеведущая.
Чехова считает, что люди, которые смотря политические шоу, не сильно подкованы в этом вопросе. Например, после того, как Анфиса вступила в партию «Новые люди», ее постоянно стали называть депутатом, хотя она им не стала. «Эти люди ждут, когда что-то произойдет на шоу, чтобы потом выплеснуть свою злость и очень агрессивно реагировать на что угодно. Это для меня это был хороший опыт. Я понимаю, что в политической среде лучше не шутить», — говорит Анфиса.
Однако запрещать что-либо не нужно, считает телеведущая. А если пошли такие разговоры, то людям необходимо предлагать альтернативу. «Запрет — это определенного рода насилие. То есть все, что мы заставляем не делать, не смотреть, не покупать — это насилие. Надо предлагать людям альтернативу», — резюмировала звезда.
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