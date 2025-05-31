Появилось видео масштабного пожара на заводе в Подмосковье

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В Красногорске загорелся склад с резиновой обувью
В Красногорске загорелся склад с резиновой обувью Фото:
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В Москве полыхает завод, производящий резиновую обувь

В Красногорске загорелся склад с резиновой обувью. Корреспонденту URA.RU удалось заснять пожар с места происшествия. Пламя охватило металлический ангар и распространилось на резиновую крошку, хранившуюся рядом на улице.

«Слышны звуки вертолета. Дым ушел в сторону леса и госпиталя», — сообщает корреспондент URA.RU. 

Ранее в Красногорске уже сообщалось о крупном пожаре на территории производственного здания «Колесник» в поселке Новый, где огонь охватил металлический ангар с резиновой продукцией и резиновую крошку на улице. По данным МЧС, угрозы для соседних строений нет, пострадавших не зафиксировано, а для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы спасателей и техники.

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В Красногорске загорелся склад с резиновой обувью. Корреспонденту URA.RU удалось заснять пожар с места происшествия. Пламя охватило металлический ангар и распространилось на резиновую крошку, хранившуюся рядом на улице. «Слышны звуки вертолета. Дым ушел в сторону леса и госпиталя», — сообщает корреспондент URA.RU.  Ранее в Красногорске уже сообщалось о крупном пожаре на территории производственного здания «Колесник» в поселке Новый, где огонь охватил металлический ангар с резиновой продукцией и резиновую крошку на улице. По данным МЧС, угрозы для соседних строений нет, пострадавших не зафиксировано, а для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы спасателей и техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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