Пожар, охвативший завод в Подмосковье на 4 000 квадратов, удалось заснять вблизи. Видео

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Пожар возник на открытой территории в Подмосковье
Пожар возник на открытой территории в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
В Москве полыхает завод, производящий резиновую обувь

Крупный пожар, который произошел в поселке Новый около Красногорска Московской области, удалось занять на видео. На кадрах видны сильные клубы дыма и масштабное горение.

На видео зафиксировано, как на территории производственного здания «Колесник» горит металлический ангар. Огонь виден на огражденной забором площадке.

Как сообщало URA.RU ранее, в подмосковном Красногорске на территории производственного здания произошел крупный пожар. Огонь охватил металлический ангар площадью 900 кв. м., в котором хранилась резиновая продукция. Позднее площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратов.

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Крупный пожар, который произошел в поселке Новый около Красногорска Московской области, удалось занять на видео. На кадрах видны сильные клубы дыма и масштабное горение. На видео зафиксировано, как на территории производственного здания «Колесник» горит металлический ангар. Огонь виден на огражденной забором площадке. Как сообщало URA.RU ранее, в подмосковном Красногорске на территории производственного здания произошел крупный пожар. Огонь охватил металлический ангар площадью 900 кв. м., в котором хранилась резиновая продукция. Позднее площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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