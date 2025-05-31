В Московской области зафиксировано крупное возгорание. Вблизи Красногорска, на Новорижском шоссе, наблюдается плотный столб черного дыма. Очаг пожара находится на территории предприятия по производству резиновых изделий «Колесник». По информации экстренных служб, возгорание охватило металлический ангар производственного комплекса. Пожар активно тушат подразделения МЧС России. Общая площадь горения составляет 900 квадратных метров. На месте ЧП находится корреспондент URA.RU. Фото и видео происшествия — в нашем материале.
URA.RU также освещает пожар в Подмосковье в режиме онлайн-трансляции. По последним данным, площадь возгорания на территории производственного предприятия достигла 4000 квадратных метров.
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