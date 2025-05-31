РИАН: ВСУ сдают позиции под Работино

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ВС РФ оставляют свои позиции или сдаются в плен
ВС РФ оставляют свои позиции или сдаются в плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска пытаются удерживать укрепления на работинском направлении в Запорожской области, однако удары российской артиллерии вынуждают их отступать. Об этом сообщил российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач».

«Благодаря тяжелой, титанической работе, проведенной артиллерией и пехотинцами, сейчас уже противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций», — рассказал командир в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены оставлять укрепленные позиции и территории, ранее занятые ими, при каждом применении дронов и артиллерийских ударов со стороны российских войск. Как отметил «Скрипач», противник либо отступает, неся потери, либо сдается в плен.

Ранее на сумском направлении в плен были взяты не только рядовые военнослужащие ВСУ, но и представители элитных воинских формирований. Результаты работы этих подразделений на фронте оказались далеки от ожидаемых, сообщил генерал-майор и Герой России Сергей Липовой.

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Украинские войска пытаются удерживать укрепления на работинском направлении в Запорожской области, однако удары российской артиллерии вынуждают их отступать. Об этом сообщил российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач». «Благодаря тяжелой, титанической работе, проведенной артиллерией и пехотинцами, сейчас уже противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций», — рассказал командир в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены оставлять укрепленные позиции и территории, ранее занятые ими, при каждом применении дронов и артиллерийских ударов со стороны российских войск. Как отметил «Скрипач», противник либо отступает, неся потери, либо сдается в плен. Ранее на сумском направлении в плен были взяты не только рядовые военнослужащие ВСУ, но и представители элитных воинских формирований. Результаты работы этих подразделений на фронте оказались далеки от ожидаемых, сообщил генерал-майор и Герой России Сергей Липовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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