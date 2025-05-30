Жительница Карпинска, которая помочилась на девушку на видео, сидела за убийство

Жительница Карпинска (Свердловская область), которая на камеру издевалась над девушкой и помочилась ей на лицо, сидела за убийство. Как рассказала местная жительница, за это 36-летняя Наталья получила пятилетний срок.
«Местная жительница рассказала, что Наталья в 2011 с двумя мужчинами убила ее отца и за это села на пять лет. Сейчас она под домашним арестом. Предварительно, после издевательств пострадавшая (предположительно, 24-летняя Анастасия Полякова прим. URA.RU) совершила суицид», — утверждает telegram-канал Ural Mash. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Анастасия Полякова без вести пропала 28 мая. По предварительной информации, она же является жертвой издевательств, которые были сняты на видео и распространились по социальным сетям. На видеозаписи некая Наталья без брюк и нижнего белья нависает над лицом молодой девушки и мочится прямо на лицо. Сейчас СК проводит расследование, подробности которого не разглашаются.
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