Дым ушел в сторону Москвы: жители Подмосковья поделились с URA.RU деталями пожара. Видео

Дым от пожара в подмосковном поселке Новый ушел в сторону Москвы
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Дым от пожара не распространился в поселке Новый
Дым от пожара не распространился в поселке Новый Фото:
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Дым от пожара, произошедшего на предприятии в подмосковном поселке Новый, распространяется в направлении Москвы. Об этом сообщили местные жители URA.RU. 

«Дым ушел от нашего поселка в сторону Москвы», — рассказал очевидец в беседе с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что самого пожара не выдел, а также не слышал никаких взрывов.

Сегодня в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на территории обувного склада. Столбы дыма также были видны из разных районов Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.

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Дым от пожара, произошедшего на предприятии в подмосковном поселке Новый, распространяется в направлении Москвы. Об этом сообщили местные жители URA.RU.  «Дым ушел от нашего поселка в сторону Москвы», — рассказал очевидец в беседе с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что самого пожара не выдел, а также не слышал никаких взрывов. Сегодня в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на территории обувного склада. Столбы дыма также были видны из разных районов Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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