Дым от пожара, произошедшего на предприятии в подмосковном поселке Новый, распространяется в направлении Москвы. Об этом сообщили местные жители URA.RU.
«Дым ушел от нашего поселка в сторону Москвы», — рассказал очевидец в беседе с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что самого пожара не выдел, а также не слышал никаких взрывов.
Сегодня в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на территории обувного склада. Столбы дыма также были видны из разных районов Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.